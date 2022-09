Influencer famosa Mel Maia dá fora em cantor em uma transmissão ao vivo para quase 10 mil pessoas.

- Publicidade -

Mel Maia protagonizou um climão nas redes sociais ao dar um fora no cantor Anderson Neiff durante uma transmissão ao vivo. Acompanhada de duas amigas, a atriz conversava com os fãs quando recebeu uma cantada do artista.

Primeiro, ele perguntou pela idade de Mel Maia. Quando ela respondeu que tinha 18 anos, o artista resolveu agradecer por poder investir na artista: “Obrigado, Deus”. A atriz, entretanto, não gostou da atitude do rapaz.

“Obrigada, Deus? Como assim? Se você está agradecendo por eu ser maior de idade, saiba que eu jamais navegaria no seu mar. Jamais iria aí dar uma volta”, disparou ela, indicando que não daria uma chance para o cantor.

Fonte/ Portal Metrópoles