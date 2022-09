Infiel: Piqué traiu Shakira com ex-namorada de Leonardo DiCaprio

- Publicidade -

A polêmica em torno da separação entre Gerard Piqué e Shakira continua e, a cada dia, mais informações sobre as supostas traições do jogador do Barcelona são divulgadas .

Além de supostamente trair a cantora colombiana com a atual namorada Clara Chía e também com a atriz espanhola Núria Tomás , a infidelidade do espanhol não teria parado por aí.

Segundo o jornalista Jordi Martin, que acompanhou o ex-casal por 12 anos, o jogador do Barcelona teria sido infiel, em 2012, com a famosa modelo israelense Bar Refaeli, conhecida por namorar Leonardo DiCaprio de 2006 a 2011.

Segundo informações reveladas por Martin, Gerard Piqué teria tido um caso com Bar Refaeli em 2012, dois anos após iniciar o caso com Shakira.

“Depois de muito tempo, eles finalmente confirmaram o que antes era um segredo aberto. A alegada infidelidade de Gerard Piqué a Shakira com o Bar Refaeli em 2012”, apontou Marti, acrescentando que esta informação foi confirmada por um amigo próximo, que lhe revelou que “o motivo das múltiplas visitas da top model a Barcelona foi este”.

Da mesma forma, o jornalista destacou que esta informação já foi comunicada ao pop star colombiana por uma pessoa de sua total confiança. “Shakira está recebendo muitas informações novas que ela desconhecia completamente“, concluiu.

No final da última semana, Piqué e Shakira se cruzaram mais uma vez, em uma reunião tensa que contou com a irritação do jogador , que abandonou o encontro após não chegar a um acordo com a cantora em relação a guarda dos filhos.

Fonte: IG