Indo de mal a pior? Empresário diz que Zé Felipe não enche os shows

Tuka Carvalho falou abertamente sobre os contratempos recentes na carreira de Zé Felipe.

Isso porque o cantor, que é um fenômeno nas redes sociais, tem virado assunto por não atrair público para seus shows.

Em entrevista ao podcast Vaca Cast na última quinta-feira (22), o empresário contou que o problema não atinge apenas o artista e que esgotar ingressos é uma realidade distante.

“Hoje, o artista que vem para cá e dá pra fazer um show de olho fechado, você conta na mão. O resto tem que fazer um trabalho, tem que contar história, montar um lable…”, declarou ele. De acordo com o CEO da rádio ‘FM O Dia‘, Zé Felipe tem um tipo de conteúdo diferenciado.

“Aí eu te pergunto: é um público que quer realmente sair, ficar uma hora e meia, duas, tomando um gelo, vendo um show dele, cantar ou é um público que acha legal ver uma musiquinha, uma dancinha? Ver a Virgínia e ele ali, dar um like, escutar um hitzinho com os amigos? Às vezes o digital não é exatamente compatível, você tem essa questão do influenciador, que as vezes faz, mas não enche um show”, explicou.

Para quem não sabe, o marido de Virginia Fonseca precisou cancelar um show no Rio de Janeiro por não atingir público suficiente.

Fonte/ A Gazeta do Acre