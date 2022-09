Indireta de Michelle para ex de Bolsonaro irrita candidatos do PL

- Publicidade -

A uma semana da eleição, Michelle Bolsonaro despertou a ira de candidatos bolsonaristas em Brasília, ao mandar uma indireta para a advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro. Conforme mostrou o repórter Evandro Éboli, na coluna de Ricardo Noblat, a primeira-dama publicou em seu Instagram que seu irmão Eduardo Torres é o único candidato da família Bolsonaro para deputado distrital, e disse que há “alpinistas” na disputa.

“Em Brasília, o meu irmão Eduardo Torres é o nosso ÚNICO candidato a deputado distrital. Não existe apoio a nenhum outro candidato. Fica o alerta para os ‘alpinistas’ que estão tentando subir na vida, usando o nosso sobrenome”, escreveu Michelle Bolsonaro.

Ana Cristina Valle, segunda ex-mulher de Bolsonaro, tenta se eleger deputada distrital pelo PP. Na urna, a mãe de Jair Renan Bolsonaro adotou o nome de “Cristina Bolsonaro”.

Candidatos do PL, partido de Bolsonaro, à Câmara Legislativa do Distrito Federal não gostaram da declaração. Esses bolsonaristas, que falaram sob reserva à coluna, temendo represálias, apontam que o irmão de Michelle apareceu ao lado da primeira-dama na televisão na propaganda eleitoral, mas não tem qualquer trajetória política e foi privilegiado pelo PL com R$ 220 mil.