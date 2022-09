Independência do Brasil: Taurus lançará série especial limitada de armas em comemoração aos 200 anos

- Publicidade -

A Taurus lançará três armas comemorativas dos 200 anos da Independência do Brasil. As versões históricas são colecionáveis, numeradas, limitada a 200 unidades de cada modelo, e serão comercializadas em uma embalagem exclusiva de madeira.

O vídeo de lançamento conta com a participação especial do Chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, tetraneto de Dom Pedro I.

“A Taurus, como uma empresa brasileira que está entre as líderes de seu segmento e faz parte da Base Industrial de Defesa, considera muito importante a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. Por isso, convidamos o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança para ser o protagonista do vídeo de lançamento e apresentar essa coleção única. Sua participação nos enche de orgulho, já que Dom Bertrand é descendente da família imperial brasileira e tetraneto de Dom Pedro I, que foi quem proclamou a Independência do país”, afirma o CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs.

Cada peça da coleção foi cuidadosamente produzida pela Taurus para integrar o acervo dos mais exigentes colecionadores do segmento das armas. A série comemorativa é composta pelo revólver Single Action Imperador no calibre .45 Colt, a pistola 1911 no calibre .45 ACP e a pistola 92 no calibre 9mm.

O revólver Single Action é um modelo com 150 anos de história, utilizado pelo Exército americano no século 19. É considerado o clássico dos clássicos e ficou muito conhecido pelos filmes de faroeste. A arma retorna ao portfólio da Taurus nessa versão comemorativa com o nome de Revólver Single Action Imperador.

A M1911 é uma pistola semiautomática de ação simples e serviu como arma padrão para as Forças Armadas dos Estados Unidos de 1911 a 1986. É uma plataforma consagrada, com mais de 110 anos. Também foi a arma oficial do Exército Brasileiro por anos. Esse clássico, que é fabricado pela Taurus desde 2005, agora ganha esta versão exclusiva.

A pistola 92, desenvolvida na Europa em 1972, foi a primeira pistola produzida no Brasil pela Taurus. Esse modelo equipou as Forças Armadas por muitos anos. Ela completa a coleção Taurus Independência comemorativa ao Bicentenário.

Em breve, as três peças do primeiro número de série da coleção serão leiloadas juntamente com um móvel exclusivo confeccionado em madeira de lei.