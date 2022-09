Inconformado com fim do relacionamento homem toca fogo nas roupas da Ex

- Publicidade -

O fato aconteceu em uma residência localizada na Avenida Brasil entre T-9 e T-10.

A mulher que tinha rompido um relacionamento recentemente foi vítima no ex-marido, que foi até a residência querendo obrigar ela abrir a porta à qualquer custo a tentar reatar o casamento.

A mulher conseguiu sair da casa, mas o ex marido continuou no local tentando abrir e conseguiu romper uma janela retirando as roupas da mulher e ateou fogo nas nas roupas e houve um princípio de incêndio na casa.

Os homens da polícia militar foram acionados e rapidamente chegaram no local e conseguiram efetuar a prisão do ex marido que estava totalmente alterado.