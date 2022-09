INCLUSÃO: Com edição limitada, Nestlé lança biscoito PASSA TEMPO com alfabeto em LIBRAS

- Publicidade -

A Nestlé inovou e lançou uma edição mais do que espetacular da bolacha (biscoito?) Passatempo: agora os tradicionais desenhos de animais foram substituídos por imagens ensinando as crianças a fazerem a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Segundo a empresa, todo o projeto teve participação de funcionários da Nestlé com deficiência auditiva que se comunicam em Libras. “Apresentamos a ideia primeiro ao grupo de colaboradores diretamente envolvido com a língua de sinais”, diz Leandro Cervi, diretor da área de biscoitos na Nestlé. O mesmo grupo, explica o executivo, fez parte da equipe de criação da página na internet que integra o projeto, com atividades e jogos didáticos.

No site é possível saber mais sobre a Linguagem Brasileira de Sinais, aprender como traduzir cumprimentos, alimentos e outras palavras e também escrever seu nome e aprender como representá-lo em Libras.

A inclusão das ilustrações em Libras exigiu alterações e atualizações nos equipamentos da fábrica da Nestlé em Marília, no interior de SP. “Precisamos modificar vários mecanismos do processo de fabricação do produto para representar os sinais. Depois de muitos anos, não colocamos a nossas tradicionais imagens de ‘animais Passatempo’ para trazer essa novidade”, comenta Cervi.

O produto será vendido em todo o País pelo período de um ano, em pacotes com 15 unidades distribuídas de forma sortida, cada uma com a versão da letra na Língua Brasileira de Sinais.