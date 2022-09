INCLUSÃO: Carro elétrico para cadeirantes sem CNH tem seu primeiro modelo lançado

- Publicidade -

O mercado de carros elétricos teve um crescimento incrível na última década. Havia 7,2 milhões de na estrada em 2019, apesar de haver menos de 20 mil em uso apenas nove anos antes. Novos modelos de veículos que não precisam de combustível surgem o tempo todo – e o Kenguru é facilmente um dos mais interessantes.

Em um mercado inovador e competitivo, o Kenguru consegue se destacar de outros carros do mesmo tipo. Não é o carro elétrico mais rápido, nem tem o maior alcance, mas tem uma notável reivindicação à fama, afinal é o primeiro carro elétrico feito especificamente para usuários de cadeiras de rodas.

Conforme detalhado pelo Relatório de Frota Limpa, ele tem apenas uma porta – localizada em todo o painel traseiro, para que um único cadeirante possa entrar. Pressionar um botão faz com que a porta se levante e abra uma rampa para fácil acesso.

No lugar de volantes e pedais, o Kenguru utiliza o guidão, com botões de aceleração e freio, como controles direcionais. Para abrir espaço para uma cadeira de rodas, é claro que não há assentos dentro e os motoristas são mantidos seguros quando estão na estrada com um mecanismo de travamento para cadeira de rodas.Com um peso de 290 kg sem baterias, o Kenguru é considerado incrivelmente leve para um carro compacto, que pesa em média 1300 kg. Na verdade, é tão leve que cai na categoria da scooter elétrica. Tanto é assim que os passageiros nem precisam de carteira de motorista para usá-lo.

Em geral, o Kenguru não compartilha as especificações competitivas de carros elétricos típicos, cavalos de força incluídos, ele atinge uma velocidade máxima de 28 mph e opera em uma faixa de 69 a 109 km. No entanto, é uma opção viável para usuários de cadeiras de rodas que precisam viajar longas distâncias.

O Clean Fleet Report também aponta que o Kenguru tem um preço acessível de US $ 25 mil, que é muito mais baixo do que os preços de US $ 40 mil a US $ 100 mil dos veículos acessíveis a cadeiras de rodas.

Um veículo como o Kenguru é um sinal positivo para o mercado de veículos elétricos. Os fabricantes estão fabricando produtos com um público mais diversificado. Existe um automóvel adequado para praticamente todos.

À medida que mais desses veículos elétricos de nicho aparecerem, os carros elétricos como um todo serão mais atraentes. Eles continuarão a crescer e as emissões cairão como resultado. O Kenguru pode ser um carro pequeno, mas representa um grande passo à frente.

A expectativa é que os preços de carros e utilitários elétricos diminuam ao longo dos anos. É pelo menos o que aponta o estudo da Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Esses veículos devem ter um custo de produção mais baixo e poderão representar 100% das vendas de veículos novos na União Europeia (UE) até 2035.