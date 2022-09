Incêndio de grandes proporções por pouco não atinge empresa de materiais recicláveis em Rio Branco

- Publicidade -

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde desta terça-feira (13), na Via Verde, Bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo consta, o fogo teria iniciado na parte de trás do galpão que armazena plásticos, papelão, alumínios e garrafas. Todo material é utilizado para reciclagem.

Conforme informações, era por volta de 12h quando funcionários que trabalhavam no local, percebeu um cheiro de queimado, vindo da parte de trás da empresa. Rapidamente, eles foram averiguar a situação e já se depararam com grande quantidade de chamas e fumaça que saia dos fundos do galpão.

Desesperados, os trabalhadores procuraram ajuda na empresa ao lado, que também faz parte do mesmo grupo de empreendimentos de recicláveis. Moradores próximos e funcionários começaram um trabalho para tentar apagar o fogo, mas não obteve êxito, pois o material é de fácil combustão e logo o incêndio de propagou, ficando incontrolável.

Os trabalhadores relataram que o fogo não iniciou dentro do galpão, veio de fora, de uma vegetação que estava pegando fogo, e logo as chamas atingiram os materiais que ficavam do lado de fora da empresa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e logo os militares conseguiram conter as chamas, resguardar uma parte da produção e do galpão. Após controlar o incêndio, os bombeiros permaneceram no local fazendo o monitoramento e o rescaldo para que novos focos não se iniciasse.

Veja o vídeo: