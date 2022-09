Imprudência: Motorista provoca acidente em conversão proibida e foge sem prestar socorro à vítima

- Publicidade -

Mais um acidente de trânsito foi registrado na capital. Desta vez, a vítima envolvida na colisão foi identificada por Fred Silva de Souza, de 29 anos. A ocorrência foi gerada na noite de terça-feira (13), na Avenida Ceará, bairro Centro, em Rio Branco.

De acordo com populares que presenciaram o acidente, o condutor da moto trafegava em uma motocicleta, de cor preta, placa QLZ-1930, quando foi surpreendido por um veículo Onix, de placa QON-3660, que tentou fazer uma conversão errada, para entrar na rua Pernambuco, no bairro Bosque. Como o piloto da motocicleta não estava esperando, a batida foi inevitável.

A moto colidiu na lateral do veículo, causando a queda do motociclista, que foi arremessado e depois caiu, batendo com a cabeça no asfalto. Após causar o acidente, o condutor do Onix fugiu, sem prestar socorro á vítima.

Várias pessoas correram para ajudar o rapaz e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente enviou a VTR para o local da ocorrência para prestar os atendimentos iniciais ao rapaz.

Em seguida, Fred foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada com algumas escoriações pelo corpo e suspeita de um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico). Somente após outras avaliações no setor de trauma, será possível diagnosticar o grau da lesão que a vítima teve na cabeça.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, juntamente com a perícia, para tratar dos procedimentos cabíveis perante os fatos.