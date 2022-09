Imperador Galvez supera Assermurb nos pênaltis e é campeão do 1º turno do Acreano Feminino

- Publicidade -

Galvez levou a melhor na cobrança dos pênaltis por 3 a 2 após empate sem gols no tempo normal, na segunda-feira, (12), no estádio Antônio Aquino Lopes o Florestão. A goleira Quellão brilhou ao defender três cobranças.

O Galvez se consagrou campeão do primeiro turno do Campeonato Acreano Feminino. Após a partida ter terminado no empate sem gols no tempo normal, o Imperador foi melhor na cobrança dos pênaltis, e venceu a Assermurb por 3 a 2.

Como nem sempre o futebol é justo… a Assermurb dominou o jogo no tempo normal, tendo mais posse de bola, chegou mas ao ataque. Mas o Imperador apostou no posicionamento defensivo, e também contou com a boa atuação da goleira Quellão, e conseguiu levar a decisão para os pênaltis.

Com o empate no tempo normal, a disputa foi para os pênaltis, a goleira Quellão do Imperador, brilhou ao defender 3 cobranças, e ainda converter o último chute, consagrando o Imperador Galvez campeão do 1º turno, com esse título, a equipe já tem vaga garantida na final do returno da competição.