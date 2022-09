Imperador Galvez irá representar o Acre na Copa São Paulo de juniores 2023

- Publicidade -

A equipe comandada pelo técnico Kinho Brito, começou no último domingo, a preparação para a disputa da copinha. a tão conhecida Copa São Paulo de Juniores. os atletas se apresentaram às 15h no CT Forte do Imperador na capital Rio Branco.

Cerca de 40 atletas se apresentaram ao clube. Além de contar com jogadores que integraram o elenco campeão estadual, o Imperador terá reforços que atuaram em clubes como Rio Branco-AC, Atlético-AC e Vasco-AC durante o Campeonato Acreano Sub-20.

O Galvez conseguiu a classificação para a copinha, depois de ter derrotado o Andirá na final do Campeonato Acreano sub 20 por 1 a 0 gol marcado no finalzinho da partida. o retrospecto da equipe durante a competição, é de quatro vitórias, três empates 15, gols marcados e quatro sofridos.