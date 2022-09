‘Imensa felicidade’: Aos 63 anos, Jorge Viana celebra aniversário ao lado da militância e família

- Publicidade -

Com uma vasta trajetória política, o candidato a governador pela Federação da Esperança no Acre, Jorge Viana (PT), celebra, nesta terça-feira, 20, seus 63 anos. Pela manhã, Jorge foi recebido pela militância e familiares, na sede do Partido dos Trabalhadores, em Rio Branco.

Além de ganhar o carinho de familiares, amigos e eleitores, o ex-governador também recebeu o apoio de aliados políticos de longas datas, a exemplo de ex-vice-prefeita de Rio Branco, Regina Lino. “Estarei aqui do seu lado, até chegarmos a nossa vitória”, garantiu a ex-deputada federal.

Jorge agradeceu o carinho dos familiares, amigos e militantes por se reunirem para celebrar seu aniversário.

“Dia 20 é um dia especial pra mim, principalmente em ano de eleição, peço, claro saúde, mas peço também que a vida das pessoas possa melhorar. Graças a Deus, este ano a gente tem esperança que a vida do brasileiro vai melhorar com Lula presidente e eu, que sou candidato a governador, estou determinado a trabalhar, com Marcus Alexandre, para que a vida do acreano volte a melhorar, a partir de janeiro do ano que vem, com ajuda do nosso governo. Agradeço demais por esse carinho que recebi. Só quero saúde, porque vontade de trabalhar pelo povo e pelo nosso Estado, não me falta. Obrigado por tudo. É uma imensa felicidade pra mim, receber tanto carinho”, disse Jorge.

Jorge Viana já foi prefeito de Rio Branco, governador por dois mandatos e senador pelo Acre. Está candidato a governador, tendo como vice o ex-prefeito da capital, Marcus Alexandre. De acordo com as últimas pesquisas, Jorge Viana é o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto dos acreanos.

Homenagens

Nas redes sociais, inúmeros políticos e personalidades acreanas prestaram homenagem ao candidato. “Parabéns pelo seu aniversário! Parabéns por nos dar a oportunidade de votar num cabra trabalhador. Parabéns por ter sido o governador que mais deu oportunidades ao povo acreano”, disse a deputada Perpétua Almeida.

A candidata ao Senado e ex-vice-governadora do Acre, Nazaré Araújo, também lhe felicitou. “Jorge, continue sempre com essa sua energia incrível e sensatez. Que Deus sempre ilumine a sua jornada dedicada a uma vida de propósito e movida pelo coletivo”, destacou.

