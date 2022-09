Igor Gomes: São Paulo toma decisão surpreendente sobre o futuro do jogador

- Publicidade -

Tido como uma das principais revelações das categorias de base do São Paulo, o meia Igor Gomes não vive um bom momento com a camisa do Tricolor. Apesar de sua inegável qualidade, o atleta vem sendo bastante críticado pela torcida, que cobra mais ‘vontade’ do jogador.

Apelidado de ‘novo Kaká’ quando chegou ao profissional, o meia nunca conseguiu atingir o nível de atuação que se era esperado e desde então, vem sofrendo com as críticas dos torcedores, que inclusive, já chegaram a pedir sua saida do clube.

O ‘auge’ da má fase do atleta no São Paulo foi em duelo válido contra o Corinthians, onde em pleno Morumbi, o jogador foi vaiado ao ser substituído. Desta forma, segundo Jorge Nicola, o atleta já negocia com clubes de Portugal, tendo boas chances de deixar o Tricolor em 2023.

São Paulo define futuro de Igor Gomes

Não obstante, de acordo com apuração do portal de notícias GOAL.com, o desejo da diretoria do São Paulo segue sendo renovar o vínculo do atleta, que atualmente, se encerra em março do ano que vem.

A ideia, segundo a fonte, é que as negociações aconteçam após a final da Copa Sul-Americana, que será disputada no dia 1 de outubro, ou seja, na próxima semana. Todavia, em virtude de sua situação no clube, a tendência é de que Igor se mantenha indisposto a permanecer, como aparantemente, fez nas primeiras tratativas para renovar.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil