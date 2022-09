Idoso é morto com vários tiros após desentendimento com colega

- Publicidade -

Um idoso conhecido por “Chitãozinho”, de 60 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (12), no Distrito de Canutama, linha 32, próximo á ponte do Rio Madeira.

As informação são de que, o homem teria se desentendido com um colega, e o acusado teria efetuado vários disparos de calibre 20 na vítima. Após a ação, o criminoso fugiu, sem deixar pistas.

Uma equipe da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, Polícia Militar e o Instituto Médico Legal, estiveram no local. Os peritos fizeram todo o procedimento na cena do crime, em seguida o corpo foi removido pelo IML.

Agora, o caso fica a cargo da Delegacia de Homicidios, onde segue as Investigações em buscas do suspeito.