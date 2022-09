Idoso é encontrado morto com golpes de espada no rosto

- Publicidade -

Um idoso de 76 anos foi encontrado morto dentro da própria casa com golpes de espada, na tarde de quarta-feira (28/9). O crime aconteceu na comunidade de São José do Buriti, em Felixlândia, cidade localizada a 180 km de Belo Horizonte. A Polícia Militar informou que a vítima, José Geraldo Pereira, estava em cima de uma cama e tinha ferimentos profundos no rosto.

A arma utilizada seria uma espada de fabricação caseira, que estava no local e foi apreendida, informou a corporação. A polícia foi acionada por moradores da região, que perceberam que a casa de José Geraldo estava com as portas e janelas abertas, exalando um forte mau-cheiro.

Ao entrarem no local, os vizinhos encontraram o corpo do idoso. Ainda segundo a PM, o suspeito do homicídio, um homem de 45 anos, foi identificado e detido para prestar esclarecimentos. Ele nega a autoria.

O corpo de José Geraldo foi encaminhado para o IML de Curvelo. O caso permanece em investigação.

Estado de Minas