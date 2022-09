Iapen suspende visitas no FOC em Rio Branco nesta quarta, 28, após greve de fome e protesto

- Publicidade -

O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC) emitiu nota na tarde desta terça-feira, 27, informando que as visitas do Complexo Penitenciário de Rio Branco (FOC) ficam suspensas nesta quarta-feira, 28, em razão da greve de fomem na unidade e dos protestos realizados durante a manhhã de terça.

A greve de fome dos presidiários, que começou no início desta semana, ganhou força com a manifestação realizada por seus familiares, em Rio Branco. Juntas, as manifestantes fecharam a Avenida Ceará, no Centro da capital, próximo ao Terminal Urbano. Durante o ato, uma criança passou e mal e desmaiou.

Ainda segundo a nota, assinada pelo presidente do Iapen, Glauber Feitoza Maia, as visitas seguem normalizadas nas unidades prisionais de Tarauacá e de Senador Guiomard. “Onde prevalece a ordem, as visitas e os demais procedimentos serão mantidos”, afirmou.

Em Cruzeiro do Sul, onde também há greve de fome, não havia visita prevista para esta quarta.

Nota Pública

O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC) informa que as visitas do Complexo Penitenciário de Rio Branco estarão suspensas nesta quarta-feira, 28, em razão da manifestação em curso na unidade.

Nas demais unidades em que havia visita programada para o dia 28/09/2022, como a unidade de Tarauacá e de Senador Guiomard, onde prevalece a ordem, as visitas e os demais procedimentos serão mantidos.

Glauber Feitoza Maia

Presidente do Iapen

Fonte: A Gazeta do Acre