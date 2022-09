Homens assaltam posto de gasolina, caem duas vezes em vala e são presos; Veja vídeo

- Publicidade -

Criminosos armados renderam frentistas e roubaram um posto de combustíveis na cidade de Alambari, no interior de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram que no momento da fuga, a dupla caiu duas vezes em uma vala utilizada para troca de óleo e foi presa em flagrante. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (26).

Ao g1 da região, a polícia informou que os bandidos chegaram ao local de moto e pediram ao funcionário para abastecer o veículo. O homem que estava na garupa saiu, foi ao caixa do estabelecimento e anunciou o assalto.

Imagens do circuito de segurança do local mostram um dos assaltantes armados. Ele entra na área do caixa junto ao funcionário, que mostra onde está o dinheiro. Minutos depois, os dois homens fogem do posto e caem no buraco, utilizado para troca de óleo.

Ainda de acordo com os militares, os homens caíram novamente em uma vala, desta vez, em uma estrada da região e foram presos.