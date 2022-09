Homem vítima de atropelamento na Via Chico Mendes é identificado por familiares

- Publicidade -

O morador de rua Reginaldo Garcia Aquino, de 50 anos, conhecido como “Coca”, é a vítima de um acidente de trânsito ocorrido na noite da última quinta-feira, 22, na Via Chico Mendes.

O reconhecimento foi feito na noite deste sábado, 24, no Instituto Médico Legal de Rio Branco por familiares. “Agente viu a reportagem na TV5, na sexta-feira, mas não tínhamos certeza. Agora decidimos vir ao IML”, disse o filho, Lucas Aquino.

Reginaldo, que vivia em situação de rua há mais de 20 anos, foi atropelado por um veículo modelo Civic de cor branca ao tentar atravessar a via. Desde o dia do acidente o corpo estava no IML. O filho de Reginaldo pediu ainda que a Polícia Civil apure as circunstâncias do acidente.

“A gente quer saber como tudo aconteceu. Ele era morador de rua, mas tinha uma família”, disse o filho logo depois de fazer o reconhecimento do corpo.

