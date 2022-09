Homem tenta esfaquear cachorro que passeava com tutora; Veja vídeo

- Publicidade -

Um homem tentou esfaquear um cachorro nesta quarta-feira (28), no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. A tutora de Alf, a advogada Alice Garcia, conseguiu salvar o cãozinho. Ela pegou a faca que seria utilizada no crime e chutou o desconhecido, que fugiu.

De acordo com Alice, ela estava caminhando com o animal, por volta de 5h40. O cachorro começou a correr. A tutora olhou para trás e viu que um homem estava com uma faca na mão.

Na hora em que a mulher correria, o homem tentou esfaquear o cãozinho. “Puxei o cachorro, e o homem deixou a faca cair. Peguei a faca no chão e dei um chute nele”, relata. Alice Garcia conta que, quando viu que o homem não ia ceder, ficou com medo. “Achei que alguém ia morrer”, disse.

Um boletim de ocorrência foi registrado. Até a publicação desta matéria, o homem ainda não havia sido localizado.

