Homem sofre queimaduras ao usar álcool para fazer churrasco e provocar explosão; Veja vídeo

Ricardo Valcácia de Paula teve uma parte do corpo queimado enquanto fazia churrasco em uma reunião de família. De acordo com o site Metropóles, a explosão aconteceu depois do homem colocar álcool em um disco de arado. O caso aconteceu em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, no último domingo (24).

Um vídeo registrou o momento quando o homem coloca o liquído no equipamento e acontece uma explosão, que atingiu outras pessoas que estavam no local. O cunhado de Ricardo, identificado como Pedro Henrique, a família estava reunida fazendo carne na chapa e usaram álcool de posto para abastecer o fogo.

O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado. O homem foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Segundo familiares, apesar dos ferimentos, Ricardo está bem.

A esposa de Ricardo também foi atingida pelo fogo nos pés, porém, não foi necessário atendimento médico.

Veja vídeo: