Homem sai de casa para comprar drogas e leva facada no peito em boca de fumo

Um homem de 40 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite deste sábado (03), na Travessa JK, bairro Vitória, região do São Francisco, localizado na parte alta da capital Rio Branco.

Conforme testemunhas, o homem identificado por Manoel Arthur Nascimento Souza, teria sido esfaqueado em uma “boca de fumo”, onde o mesmo teria ido comprar entorpecentes. O homem chegou no local em uma bicicleta e os traficantes acharam que ele tinha furtado a bike. Após uma breve discussão entre os envolvidos, um dos homens estava armado com uma faca e desferiu um golpe no peito da vítima.

Depois de ser esfaqueado, Arthur ainda teve forças para correr e chegar até a casa de uma vizinha, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deslocou a viatura de suporte avançado (01), para atender a ocorrência e prestar os primeiros atendimentos ao homem. Após todo o procedimento de estabilização da vítima dentro da viatura, o mesmo foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão, estiveram no local, buscaram algumas informações sobre os acusados, e depois saiu em uma ronda ostensiva pela região, mas até o momento ninguém foi preso.