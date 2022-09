Homem que abusou da filha de 14 anos e a manteve encarcerada é finalmente detido

- Publicidade -

Um homem de 48 anos foi preso na última terça-feira, 13 de setembro em Aruanã, interior de Goiás, acusado de estuprar a filha, engravidá-la e manter a adolescente em cárcere privado.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde o dia 3 de junho.

A corporação tomou conhecimento do caso após uma denúncia realizada no Conselho Tutelar de Santa Rosa de Goiás, onde a família vivia. Na época, a adolescente de 14 anos era mantida pelo criminoso em cárcere privado, para esconder sua gravidez.

O acusado foi levado à Unidade Prisional de Itaberaí, onde está à disposição da Justiça. Já a vítima foi encaminhada ao Conselho Tutelar para receber atendimento.

Família acobertava

Segundo o delegado responsável pelo caso, Kahlil Souto, o criminoso confessou o estupro e ser pai do bebê de 2 meses da própria filha. Ele afirmou, ainda, que a família acobertou o crime.

“No depoimento, ele confessou os abusos e disse que a família sabia e acobertava. As investigações vão continuar no sentido de apurar as responsabilidades de demais familiares que acobertavam os abusos”, disse.

Ainda segundo a corporação, a esposa do suspeito chegou a levar a filha e o bebê recém-nascido para Aruanã, onde o criminoso se escondia, para que pudessem se encontrar com ele.

Fonte/ Portal Yahoo.com