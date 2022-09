Homem irritado com som alto, mata vizinho com facada no coração

- Publicidade -

O personal Lucas Rodrigues Silva, 29 anos, morreu após ser esfaqueado no coração por um vizinho que se irritou com som alto, em Taguatinga (DF). O crime ocorreu na madrugada deste domingo (11/9), na QNL 07, Conjunto D.

A namorada de Lucas, Beatriz Souza Lopes, 22, disse que voltava com ele para casa quando viu o vizinho Jaider de Santana Amaral, 47, no portão com facas na mão. Segundo a jovem, o namorado foi perguntar para o vizinho o que estava acontecendo, quando o homem partiu para cima do personal.

Silva teria tentado tirar o facão da mão do agressão, mas o vizinho conseguiu enfiar a arma no coração do personal. Ele morreu a caminho do hospital.

Em depoimento à Polícia Civil do DF (PCDF), Amaral confessou o crime, mas contou uma outra versão. Ele afirmou que Lucas se mudou para a região em março de 2022 e costumava ficar até às 4h da madrugada fazendo “barulho e bebendo com som alto”.