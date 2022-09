Homem encontra piercing perdido há cinco anos ao fazer um raio-x

- Publicidade -

Em um relato feito nas redes sociais, o jardineiro Joey Lykins, 35 anos, conta uma situação inusitada que viveu no último mês. O americano foi socorrido após sofrer uma crise de tosse severa seguida de falta de ar, em um quadro semelhante ao de uma pneumonia. Ao chegar ao pronto socorro, descobriu que os sintomas eram provocados, na realidade, por um piercing alojado em seu pulmão há cinco anos.

“Você está brincando comigo? Eu estive procurando por isso!”, disse o jardineiro ao receber as imagens do exame de raio-x.

O paciente contou aos médicos que provavelmente inalou o piercing usado no septo enquanto dormia. Lykins lembra de ter sentido falta da joia ao acordar em uma manhã de 2017. Ele revirou o quarto à procura do item, mas deu o piercing como perdido.

Com as imagens do raio-x, os médicos suspeitaram que a joia se moveu ligeiramente para dentro do pulmão nos últimos anos, provocando só agora a sensação de bloqueio das vias aéreas e tosse aguda. O objeto foi retirado com uma broncoscopia, procedimento feito com um tubo que passa pela garganta normalmente usado para fazer o diagnóstico de infecções ou remover objetos dos pulmões.

“Eu tossia, mas nunca pensei muito sobre nisso. Estou feliz que não perfurou meu pulmão“, conta o jardineiro, que deixou um conselho aos amigos: “Bem, se você perder um piercing durante o sono, certifique-se de verificar seus pulmões”.