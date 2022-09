Homem empurra irmão na frente de ônibus em movimento; Veja vídeo

- Publicidade -

Um homem empurrou o próprio irmão na frente de um ônibus em movimento, na manhã desta quinta-feira (15), na QNO 17 de Ceilândia, no Distrito Federal. O momento foi gravado por câmeras de segurança (assista).

Homem empurra irmão na frente de ônibus em movimento no DF

As imagens mostram que os dois caminhavam pela rua, quando o ônibus se aproximou e o agressor empurrou o irmão. A vítima chegou a ser atingida pelo veículo, mas o motorista conseguiu frear. Em seguida, desceu do automóvel e discutiu com a dupla. Depois, retornou ao ônibus e os outros envolvidos saíram andando.

O motorista do ônibus, Marcus França, contou à TV Globo que conduzia o veículo normalmente, quando viu os dois homens caminhando no sentido oposto, cambaleantes. Por já estar alerta, ele conseguiu frear o coletivo logo após o empurrão.

O trabalhador disse que perguntou ao agressor o motivo do ato. Segundo o motorista, o homem ficou pensativo e, em seguida, disse que o irmão estava bêbado e que não queria que ele bebesse mais.

Questionada, a Polícia Civil do DF disse que não encontrou qualquer registro de ocorrência sobre o caso.