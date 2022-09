Homem é preso suspeito de agredir a companheira com golpe de faca nas partes íntimas

- Publicidade -

Um homem foi preso suspeito de agredir uma mulher com uma facada nas partes íntimas em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava bêbado e a atingiu enquanto ela estava deitada na cama.

O caso aconteceu no sábado (10), no Jardim Novo Mundo. Um outro homem também foi preso suspeito de ajudar o companheiro da mulher a fugir do local. Ambos foram encontrados em uma plataforma de ônibus localizada na Avenida Anhanguera, próximo ao local dos fatos.