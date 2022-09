Homem é preso com R$ 360 mil em dinheiro vivo para campanha

O veículo entrou no radar da PF após uma denúncia de crime eleitoral. Segundo os policiais, a uma queixa recebida afirmava que o dinheiro vivo seria entregue para ser usado em uma campanha. O montante era dividido em notas de R$ 50 e R$ 100.

“A investigação teve início a partir de denúncia encaminhada ao plantão da Superintendência de Polícia Federal do Piauí, na qual foi informado que ocorreria a entrega de soma vultosa de dinheiro em espécie a ser utilizada em campanha eleitoral e, ainda, as características e a placa da caminhonete de transporte. Na sequência, policiais federais realizaram as diligências na zona leste da capital piauiense e localizaram o veículo descrito na denúncia”, diz a nota encaminhada pela PF.

Até o momento, não foi informado quais candidatos ou partidos poderiam se beneficiar do dinheiro.