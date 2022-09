Homem é preso após abusar e tentar matar irmã da namorada

- Publicidade -

Um homem de 20 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso nesta quinta-feira (22) após estuprar e tentar matar a irmã da namorada, uma criança de 10 anos. O fato ocorreu na madrugada durante uma confraternização na residência da vítima, na rua Santa Luzia, bairro São Jorge, Zona Oeste da capital.

De acordo com a equipe policial que atendeu a ocorrência, familiares da vítima relataram que o suspeito estava na confraternização da família, quando por volta das 3h, foi até o quarto verificar o filho da namorada, que estaria chorando. À imprensa, a mãe da criança explicou o que presenciou.

“Ele estava nervoso, suado e com a braguilha aberta, e disse que iria chamar minha filha para ver o bebê, porque estava em uma confraternização na casa da vizinha. Eu entrei no quarto e estava um breu. Quando acendi a luz, minha filha menor estava desacordada, cheia de sangue, e com marcas de agressão”, explicou a mulher.

Após conseguir acordar a filha, a criança contou à mãe que o homem entrou no quarto, a estuprou e depois a enforcou. Os familiares tentaram capturar o abusador, mas o mesmo conseguiu fugir. A equipe policial que atendeu a ocorrência iniciou as buscas pelo criminoso e o encontrou escondido na própria residência.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde prestou esclarecimentos sobre o caso. Ele está preso à disposição da Justiça.

O portal Em Tempo entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para obter mais informações sobre o caso. Veja a nota:

Em resposta à sua demanda, de acordo com Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na manhã desta quinta-feira (22/09), às 8h30, uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deteve um indivíduo de 20 anos por estupro de vulnerável e tentativa de homicídio, praticados contra uma criança de 10 anos. O crime ocorreu naquele mesmo dia, no bairro São Jorge, Zona Oeste.

Segundo o BO, a vítima teria sido estuprada e enforcada pelo autor, ocasião em que ficou inconsciente e foi socorrida por sua genitora.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, o infrator foi preso em flagrante pelos policiais militares e responderá pelos crimes mencionados. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.