Homem é parado por blitz e ateia fogo na própria moto e foge

- Publicidade -

Um homem ateou fogo na própria motocicleta após ser parado em uma blitz nesta sexta-feira (2) no Centro de município de Juazeiro do Norte, no Ceará. Não houve feridos.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), o homem pilotava o veículo sem placa e atravessou vários cruzamentos da região mesmo quando os semáforos estavam fechados.

Ele foi perseguido e parado, momento em que os agentes pediram os documentos, mas o condutor negou a apresentá-los às autoridades. Ao ser avisado que a moto seria recolhida, o homem puxou a mangueira do tanque e pôs fogo no veículo e fugiu.

Os bombeiros foram acionados e controlaram o fogo. Uma perícia vai ser realizada no chassi para identificar o registro do proprietário da moto.

Fonte: G1