Crueldade: Homem é encontrado às margens de estrada com sinais de espancamentos

Um jovem identificado por Rafael Vinicius do Nascimento, de 25 anos, foi encontrado por populares na rua 7 de setembro, bairro Raimundo Melo, na tarde desta segunda-feira (12).

Conforme Informações, moradores passavam no local e avistaram o homem jogado no chão, com o rosto todo ensanguentado, com vários ferimentos nos braços e na face.

Algumas pessoas que estavam no local relataram, que ele foi flagrado roubando na região e sofreu uma disciplina, mas que ninguém sabe quem fez isso com o rapaz, só encontraram o jovem agonizando no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e deslocou a viatura de suporte básica (04), para atender a ocorrência. A ambulância chegou ao local, realizou os procedimentos iniciais dentro da viatura e em seguida encaminhou a vítima ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Rafael Vinicius deu entrada em estado de saúde estável. Porém, foi encaminhado para o setor de trauma, para passar por outras avaliações com os médicos de plantão.

Veja o vídeo: