Homem é detido pela polícia após tocar caixão da rainha Elizabeth II

Um homem foi preso por volta das 22h de sexta-feira (16/9), no horário de Londres, ao tocar no caixão da rainha Elizabeth II. De acordo com a polícia, o suspeito estava na fila, já dentro do Westminster Hall, quando correu, ultrapassou as barreiras, subiu os degraus e chegou ao local em que está o corpo da soberana.

Logo depois, a polícia e seguranças detiveram o homem.

“O Comando de Proteção Parlamentar e Diplomática deteve um homem em Westminster Hall após um distúrbio”, confirmou um comunicado da Scotland Yard, detalhando ainda que a pessoa foi presa “por um crime sob a Lei de Ordem Pública e está atualmente sob custódia”.

Poucas horas antes do incidente, o rei Charles III, a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward estavam no local participando de uma vigília.

É o segundo acontecimento mais grave durante o velório de Elizabeth II em Londres. Um homem foi levado ao tribunal depois de ser acusado de agredir sexualmente duas mulheres que esperavam na fila para prestar homenagens à rainha.

O acusado se chama Adio Adeshine e tem 19 anos. “Ele teria se exposto e empurrado as enlutadas por trás enquanto elas esperavam na fila do Victoria Tower Gardens”, publicou o portal britânico Express. O episódio ocorreu na quarta-feira (14/9).