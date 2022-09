Homem diz: “Vou acabar com sua vida” antes de matar ex

De acordo com a mãe da vítima, a filha disse que não tinha interesse em voltar com o suspeito e, depois da conversa, ele saiu do local. No enquanto, quando Francislaine dançava com uma mulher, Anivaldo retornou à festa e a atingiu com um golpe de estilete no pescoço.

Segundo a Polícia Civil, o assassino ainda tentou tirar a própria vida com a arma branca, mas foi socorrido e levado para um hospital em estado grave. Francislaine de Camargo Santos tinha 33 anos e trabalhava como cuidadora de crianças em um hospital em Curitiba. Ela deixa uma filha de 13 anos.