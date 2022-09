Homem com problemas psiquiátricos é atropelado duas vezes em rodovias de Rio Branco

- Publicidade -

Duas ocorrências de atropelamento foram registradas durante o dia de sexta-feira (02), em Rio Branco. O inusitado é que a vítima dos dois atropelamentos trata-se da mesma pessoa, Francisco Herbeson da Silva.

O homem sofreu o primeiro atropelamento na altura do km 08, da estrada de Porto Acre (AC-10). Francisco tem problemas psiquiátrico e estaria a margem da rodovia jogando pedras em alguns veículos que passavam no local. Momento que ao tentar atingir uma caminhonete, o mesmo se desequilibrou e caiu na frente do veículo. O motorista do carro parou e prestou socorro a vítima, levando- o para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Após ser atendido na unidade de saúde, Francisco fugiu do Hospital e se encaminhou para a Avenida Amadeo Barbosa, onde novamente foi atropelado, desta vez, por uma motocicleta que fazia o trajeto centro/bairro. De acordo com o condutor da moto, Adan Kley Oliveira, de 25 anos, o homem se jogou na frente da sua motocicleta e causou o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, e prestou os primeiros atendimentos ao homem no local e em seguida novamente Francisco foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.