Homem coloca contrafilé nas calças e foge de mercado; Veja vídeo

- Publicidade -

Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa de um suspeito em um supermercado, localizado na rua do Cowboy, no bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel, na tarde desta segunda-feira, 19. Prejuízo estimado ao proprietário é de aproximadamente R$ 300.

Conforme é possível acompanhar nas imagens, o jovem chegou a pé no estabelecimento, vestido com jaqueta listrada nas cores vermelho, azul e branco, e calça bege. Antes de entrar no mercado, o suspeito colocou uma máscara no rosto, item utilizado durante a pandemia contra a Covid-19, mas que nesse caso serviu para dificultar a identificação do rosto.

Quando o rapaz estava na seção próxima à entrada, ele pegou o contrafilé da cesta, colocou dentro das calças e saiu andando. Ao lado de fora do comércio, o suspeito correu com uma mochila de cor preta. O criminoso ainda não foi localizado.

Veja vídeo: