Homem chega em casa com amiga e namorada usa gilete para atacá-lo

As agressões contra um homem de 29 anos cometidas pela namorada aconteceu na noite de quarta-feira (21) em uma residência no bairro Floresta, na zona Sul de Porto Velho (RO).

A vítima informou que foi ferida pela acusada com uma gilete, teve lesões nos braços e rosto. A motivação para o crime teria sido por ciúmes.

O homem foi visto pela namorada chegando em casa com uma amiga. A acusada tomada por ciúmes ainda cortou todas as roupas do namorado antes de fugir.

“Tive uma discussão porque cheguei com uma amiga minha e a pessoa que mora comigo chegou me agredindo, me cortou e cortou todas as minhas roupas”, disse ele.

A mulher muito furiosa ainda quebrou a motocicleta da vítima e jogou a chave do veículo fora.

“Ela quebrou os retrovisores da minha moto e jogou a chave fora. Eu estou todo machucado, pois está pessoa que morava comigo me cortou com uma gilete”, finalizou o homem.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência no DP da área. O homem foi socorrido para a UPA.