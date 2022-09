Em Rio Branco, homem cai de telhado enquanto consertava danos causados pela forte chuva

- Publicidade -

José Wilson Silva de Menezes, de 52 anos, ficou ferido ao tentar consertar o telhado de uma casa, no bairro João Paulo II, rua Juricaba, região da Baixada da Sobral, no começo da noite desta quarta-feira (14).

Após o temporal que atingiu boa parte de Rio Branco, José teria subido no telhado para realizar alguns reparos, que a chuva e os ventos causaram na estrutura da casa. Quando estava para finalizar os trabalhos, ele pisou em uma das telhas, que não aguentou o peso do homem e quebrou. A vítima despencou de uma altura de aproximadamente dois metros e caiu no chão.

Populares não souberam informar se o homem era morador da residência ou se ele estava no local somente prestando serviços aos proprietários do imóvel.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e deslocou a ambulância de suporte básica para atender a ocorrência e prestar os primeiros atendimentos no local.

Ao ser avaliado pela equipe de paramédicos da viatura do Samu, o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável. Porém, apresentava um sangramento ativo no nariz e uma fratura na clavícula direita.