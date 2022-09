Homem avista a cobra mais venenosa do Brasil dentro de sua residência

- Publicidade -

Um homem encontrou uma cobra coral no meio da sala da própria casa em Florianópolis, Santa Catarina, na última quarta-feira (7). A espécie é considerada a mais venenosa do país por especialistas.

De acordo com informações do g1, o animal era filhote, media cerca de 50 centímetros e foi retirado do local pelo Corpo de Bombeiros.

O biólogo Christian Raboch, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), explicou que o veneno da cobra é neurotóxico, atingindo o sistema nervoso da presa, mas ela não dá bote.

“Acidentes com elas só acontecem se a pessoa pega na mão ou pisa em cima descalço”, declarou ao g1.

O resgate do animal da espécie Micrurus corallinus foi feito sem maiores problemas e ninguém ficou ferido.

Fonte/ Portal Yahoo.com