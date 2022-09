“Homem-Aranha” separa briga de mulheres e viraliza; Veja vídeo

- Publicidade -

Um homem que usava uma fantasia de “Homem-Aranha” separou uma briga de duas mulheres em um supermercado de Manaus. O momento foi registrado em vídeo e as imagens circularam nas redes sociais.

De acordo com o portal Terra, a briga ocorreu no dia 10 deste mês, mas o vídeo continua circulando pelas redes sociais. O artista é conhecido como Miranha Manaus, no momento da discussão entre as mulheres, o homem estava trabalhando na praça de alimentação do supermercado.

O ‘sentido aranha’ foi ativado e o ‘amigo da vizinhança’ colocou a situação sob controle e separou as mulheres. Em seguida é possível ver ele comemorando com uma dancinha.

Assista: