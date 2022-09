Homem aplica mata-leão em irmão para contê-lo de um surto psicótico e acaba matando-o

- Publicidade -

O corpo de um homem de 32 anos foi deixado na porta do Hospital Dom Orione de Araguaína, na tarde desta sexta-feira (2). De acordo com o delegado de homicídios da cidade, Anderson Rocha Lobo era usuário de drogas e morreu após o irmão dele tentar contê-lo com um golpe de mata-leão durante um surto.

De acordo com a Polícia Civil, Émerson da Rocha Miranda Neto, de 29 anos, irmão da vítima, foi preso em flagrante e liberado após pagar fiança. Em depoimento ele disse que teria tentado medicar Anderson e entrou em luta corporal quando não conseguiu. Depois disso ele teria levado o irmão desacordado para o Hospital Dom Orione, ao perceber que ele já estava morto, fugiu deixando o corpo no local.

O g1 tenta contato com a defesa de Émerson da Rocha Miranda Neto.

Segundo o delegado Adriano Carvalho, da DHPP, a prisão em flagrante aconteceu na casa da vítima e tanto o suspeito quanto uma testemunha relataram as circunstâncias da morte.

“Verificamos que se tratava de um homicídio culposo [quando não há intensão de matar] em que a vítima, devido ao uso constante de drogas, estava em uma situação alucinógena. Em razão disso, o outro irmão, tentando ministrar um remédio, tentando conter para acionar um serviço médico, acabou usando um golpe de mata-leão e em razão disso a vítima veio a óbito”, detalhou.

Após a morte ser constatada ainda no Dom Orione, o corpo de Anderson foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína (IML).

O delegado afirmou ainda que, após ser ouvido, Émerson pagou fiança de R$ 5 mil e foi liberado. Ele foi autuado pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e deve responder ao processo em liberdade.

Fonte: G1