Herança milionária do ganhador da Mega-Sena assassinado deverá ficar com irmãos

- Publicidade -

O ganhador da Mega-Sena Jonas Lucas Alves Dias foi morto e torturado no município de Hortolândia, interior de São Paulo. O homem que tinha 55 anos não tinha filhos, não era casado e tinha uma vida simples mesmo após ter ganhado um prêmio de R$ 47 milhões em 2020 pela loteria.

“Luquinhas”, apelido que era chamado na rua onde morava, foi encontrado no dia 14 de setembro em uma alça de acesso na rodovia dos Bandeirantes, com visíveis sinais de tortura. O homem não aguentou os ferimentos e morreu no hospital.

Ao todo, quatro suspeitos do crime tiveram a prisão temporária decretada. No momento, dois deles foram presos e os outros dois estão foragidos. Com sua morte, muito se questiona com quem ficará com a herança do ganhador da Mega-Sena.

Quem serão os herdeiros?

A herança do ganhador da Mega-Sena deverá ficar com sua irmã e irmão que viviam junto com ele. Segundo o advogado Afosnso Morais, especializado em crimes da área cível e digital, o irmão de Jonas receberá 50% dos bens do irmão enquanto a irmã receberá os outros 50%.

“Não havendo testamento, não havendo cônjuge, descendentes ou ascendentes, são herdeiros os parentes colaterais, ou seja, os de até 4º grau: pela ordem, irmãos, sobrinhos, tios e primos. Os mais próximos excluem os remotos, exceto os sobrinhos, que têm o direito de representar os irmãos do falecido”, explicou o advogado.

Bandidos não sacaram o dinheiro

Um amigo próximo da vítima informou que Dias havia investido boa parte dos R$ 47 milhões que recebeu do prêmio da Mega-Sena em 2020. Isso fez com que ele ficasse impossibilitado de mexer no valor pelo prazo de três anos. Tal fato explica a dificuldade dos sequestradores em conseguir sacar altos valores durante o crime.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, no dia do sumiço, uma tentativa de saque no valor de R$ 3 milhões foi feita via ligação ao gerente do banco, que foi negada. Os bandidos então conseguiram transferir R$ 18,6 mil para a conta de uma mulher, que foi investigada e presa. Além disso, outro suspeito conseguiu sacar R$ 2 mil em cédulas.

Fonte: Edital Concursos Brasil