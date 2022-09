Harry, neto da rainha Elizabeth diz que Castelo de Windsor é “solitário” sem a rainha

- Publicidade -

O príncipe Harry conversou rapidamente com a multidão em frente ao Castelo de Windsor e confessou que já está com saudade da avó, a rainha Elizabeth II, que morreu na quinta-feira (8/9), aos 96 anos.

“É um lugar solitário sem ela agora”, disse ele ao público que homenageava a monarca, de acordo com o site The Sun. “Você sentia sua presença por toda parte. Em qualquer lugar que ela estivesse”, acrescentou.

Reencontro com o irmão

Os príncipes William e Harry decidiram dar uma pausa na briga familiar e surgiram juntos no Castelo de Windsor, ao lado das esposas, Kate Middleton e Meghan Markle, respectivamente. A negociação para que a caminhada acontecesse, no entanto, levou um tempo considerável.

Uma fonte revelou ao portal britânico Daily Mail, neste domingo (11/9), que o encontro rendeu uma negociação de 45 minutos entre o príncipe de Gales e o duque de Sussex.

De acordo com a fonte, William resolveu dar uma pausa no climão familiar, que começou após Harry e Meghan abdicarem da família real, e pediu para que o irmão e a cunhada fossem junto com ele e Kate até a entrada do castelo.

William considerou que a caminhada era um gesto importante para demonstrar a união da família após a morte da rainha Elizabeth II.