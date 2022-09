Hailey Bieber abriu o jogo pela primeira vez sobre as polêmicas envolvendo seu relacionamento com Justin Bieber.

Em entrevista ao podcast “Call Her Daddy”, de Alexandra Cooper, a modelo negou que tenha sido pivô de traição do namoro do cantor com Selena Gomez.

Isso porque o tempo curto entre o término de Justin com Selena, anunciado em junho de 2018, e a oficialização do relacionamento com Hailey poucos meses depois gerou rumores de que eles estariam juntos antes.

A filha da brasileira Kennya Baldiwn e do ator Stephen Baldwin desmentiu o boato e disse que o noivado e casamento em menos de um ano foram motivados pela maturidade do cantor além de ser um jeito de seguir em frente.

“Quando ele e eu começamos a ficar juntos, ele não estava em nenhum relacionamento. Não é da minha natureza ‘bagunçar’ o relacionamento de alguém. Eu nunca faria isso. Fui criada de um jeito melhor do que isso”, declarou Hailey.

Ela reforçou que os dois não se relacionaram na época em que Justin terminava e voltava com Selena ao dizer que começou a se envolver com ele aos 18 anos.

A modelo também afirmou que entende a intepretação do público por conta do tempo curto entre um relacionamento e outro, mas que foi a escolha certa para deixar o passado. “Não é o meu relacionamento, eu não tenho nada a ver com isso e respeito muito isso. Mas eu acho que foi a melhor coisa que poderia acontecer para ele seguir em frente”, disse.

Hailey não deixou de falar sobre os ataques desde o início do relacionamento com Justin Bieber. Ela afirmou que entende de onde vem o ódio por conta da ideia de que teria “roubado” o artista de Selena, mas que isso também impacta seu marido.

“Se nós podemos seguir em frente, por que você não pode?”, questionou ao fazer referência aos haters.

A esposa de Justin ainda revelou ter encontrado e conversado com Selena após o casamento e que sabe que tudo está bem por conta disso. “Isso me trouxe muita paz. Nós sabemos o que aconteceu e você nunca vai ser capaz de corrigir nenhuma narrativa”, concluiu.