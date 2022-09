- Publicidade -

Conhecido como o ‘Embaixador’, o cantor Gusttavo Lima retorna ao Acre em dezembro deste ano.

O show do cantor está marcado para o dia 1 de dezembro no estacionamento do Arena da Floresta. Em sua página oficial, a empresa B2 Eventos já anunciou à vendas de camarote empresarial.

Fonte: Contilnet