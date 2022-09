Guga pode trocar o Atlético Mineiro por outro gigante brasileiro em 2023

- Publicidade -

O lateral Guga, do Atlético Mineiro, pode respirar novos ares em 2023.

Titular absoluto da equipes nas últimas temporadas, o jogador perdeu certo espaço após a chegada de Mariano, que se tornou o dono da posição no clube.

Há algumas janelas, inclusive, Guga esteve muito perto de rumar ao futebol europeu, mas as negociações acabaram não dando certo.

Guga pode ser opção no Vasco

Em 2023, Guga pode se tornar opção para o Vasco, que promete brigar por reforços de peso, caso consiga o acesso para a Série A.

O lateral-direito, é agenciado por Giuliano Bertolucci. Nicola explicou que as partes, (777 e Giuliano), fecharam uma espécie de parceria que ajudará, no próximo ano, o Vasco a contratar grandes nomes, fazendo ainda, com que o clube possa entrar em duelos diante do Flamengo, por exemplo.

Todavia, até o momento, não existem conversas, mas conforme dito por Nicola, Guga é um dos nomes que caberão neste novo orçamento do Vasco. Guga está com 24 anos, e além do Galo, passou pelo Avaí, onde foi revelado.