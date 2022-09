Grupo ‘Cidade de comunicação’ reúne profissionais para a cobertura da eleição 2022

- Publicidade -

O acre e o restante do país vão decidir seu destino para os próximos quatro anos no domingo, 02 de outubro, dia em que escolherá nas eleições 2022, candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal e estadual.

Diante do cenário, o Grupo Cidade de comunicação realizará uma cobertura ao vivo das eleições 2022 para manter seus ouvintes informados sobre os principais acontecimentos.

Ao longo de todo o dia, os repórteres Marcelo Gomes e Ivan de Carvalho e vários correspondente inclusive de Brasília, trarão informações e análises sobre os principais acontecimentos ao longo da jornada eleitoral em Rio Branco, e no país, acompanhando também o voto dos principais candidatos a govenador do Estado.

A direção Geral da emissora através de Antônio Araújo e a Diretora de jornalismo Rita Pontes reuniu toda a equipe de profissionais na manhã desta sexta-feira para as últimas tratativa e garante realizar uma transmissão com grande credibilidade aos ouvintes que irão acompanhar a emissora que conta com sete estações próprias que cobre todo Alto e baixo Acre.

Todas as praças que a emissora está instalada no estado contará com correspondente trazendo as notícias dos municípios além de repórteres em outros estados trazendo a apuração dos votos em tempo real.

Para Antônio Araújo a “Rádio Cidade cumpre seu papel de informar e diminuir distâncias entre os povos da Amazônia Legal”.

Vale ressaltar que a transmissão terá início às 06 horas da manhã e será concluída assim que os votos estiverem com todas as urnas do estado contabilizadas.