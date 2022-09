Griezmann pode ganhar um novo destino em meio à polêmica com Atlético de Madrid e Barcelona

- Publicidade -

Griezmann pode ter um novo destino na próxima temporada sem ser Barcelona ou Atlético de Madrid.

Em meio ao conflito em que vive entre os clubes espanhóis, o atacante é alvo da Juventus, segundo informa o jornal ‘La Gazzetta dello Sport’.

Emprestado pelo Barcelona, Griezmann tem entrado no segundo tempo e participado somente dos 30 minutos finais dos jogos do Atlético de Madrid nesta temporada. Isto porque existe uma cláusula que diz que os Colchoneros teriam que pagar 40 milhões de euros ao Barcelona caso o atacante participasse de mais de 45 minutos em 50% das partidas do clube.

Caso o Atlético de Madrid não seja obrigado a efetuar a compra de Griezmann, a Juventus acredita que pode negociar uma transferência com o Barcelona por um valor inferior à cláusula de 40 milhões de euros. O atacante tem contrato com os culés até 2024.

Mesmo sendo reserva nesta temporada, o atacante já conta com três gols e uma assistência. Até aqui, Griezmann só fez uma partida como titular na equipe de Diego Simeone.

Fonte/ Portal Yahoo.com