Griezmann entra na mira de gigante europeu, disposto a lhe oferecer um salário de 35 milhões de euros

- Publicidade -

Griezmann pode estar com seus dias contados dentro do Atlético Madrid.

Enquanto vive uma grande novela com o Barcelona, podendo entrar aos jogos do Atletico somente após o minuto 60, o francês, campeão do Mundo, com a França, em 2018, na Rússia, pode estar deixando a Liga para jogar na Ligue 1, na próxima temporada ou, quem sabe, em janeiro de 2023, quando se abre uma nova janela da Europa.

O novo interessado em Griezmann, é o PSG. O clube francês sempre olhou para o futebol do atleta, e para convencê-lo a mudar de liga, pode lhe oferecer um salário de até 40 milhões de euros brutos por temporada, o que faria de Griezmann um dos atletas mais bem pagos do futebol europeu.

Griezmann sempre foi um ‘sonho’ de consumo para o PSG, pelo fato de ser francês, e um dos grandes astros da Seleção. Juntar seu futebol com o de Mbappé, estrela do clube, faz parte de, além do futebol, uma questão de marketing do clube de Paris, com a tentativa de aproximar mais os torcedores franceses do clube.

Griezmann

Atualmente, Griezmann vive uma novela envolvendo Barcelona e Atlético Madrid. O clube da Catalunha exige o pagamento imediato de €40 milhões. O Barça entende que Griezmann já é um jogador permanente do Atlético de Madrid. O Atlético, por sua vez, entende que a multa é bem alta e, por isso, Griezmann pode voltar ao Barça, em 2023.

Além do PSG, outros clubes olham, por fora, a situação do francês, mas no momento tudo não passam de rumores.