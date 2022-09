Greve de fome é encerrada em presídios do Acre após três dias e visitas serão retomadas

- Publicidade -

Após negociação com a Segurança Pública do Acre, a greve de fome dos presos, que ocorria em pelo menos três presídios do Acre, foi encerrada, na noite da última quarta-feira, 28, segundo informou o governo.

Os detentos estavam em greve desde a segunda-feira, 26, reivindicando por melhorias nos presídios.

Seguindo o movimento dos reeducandos, familiares protestaram em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e por conta disso as visitas foram suspensas na quarta, no FOC onde havia programação.

O secretário de segurança do Acre, Paulo Cézar Santos, esteve em reunião no Complexo Penitenciário de Rio Branco (FOC), nessa quarta, e, após negociação, a greve chegou ao fim.

O anúncio do fim da greve foi feito na manhã desta quinta-feira, 29, em uma nota, assinada pelo secretário e também pelo presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Glauber Feitoza.

“A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), diante dos movimentos de greve de fome de apenados em alguns estabelecimentos penais do estado desde a última segunda-feira 26, vêm a público esclarecer que foi revertida a situação no ambiente carcerário, atualmente retornando à normalidade, com o término da greve”, diz o documento.

Veja nota na íntegra

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), diante dos movimentos de greve de fome de apenados em alguns estabelecimentos penais do estado desde a última segunda-feira 26, vêm a público esclarecer que foi revertida a situação no ambiente carcerário, atualmente retornando à normalidade, com o término da greve.

Informam, ainda, que as visitas retornarão à sua forma regular, observadas as normas e o prévio cronograma para os que pretendem realizar visita a seus entes presos.

Rio Branco, 28 de setembro de 2022.

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Glauber Feitoza Maia

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen)