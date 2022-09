Grêmio pode perder 13 atletas para temporada 2023; veja nomes

- Publicidade -

Na próxima temporada a decisão se o técnico Renato Gaúcho vai ou não ficar no Grêmio ainda não é uma certeza. Porém, uma certeza existe. O novo presidente do clube terá de resolver pelo menos 13 contratos que estão acabando. Entre os nomes, atletas que são, hoje, inclusive titulares da equipe que é terceira colocada na competição nacional.

Você vai conhecer agora a lista dos jogadores em fim de contrato com o Grêmio na reta final de 2022: Diego Souza, Churin, Elias, Elkeson, Janderson, Emerson, Gabriel Teixeira, Rodrigo Ferreira, Edilson, Kannemann, Nicolas, Felipe Albuquerque, Rodrigues.

Grêmio avalia futuro de Nicolas e Diego Souza

Titulares do Grêmio, os dois jogadores tem situações que serão pensadas pela próxima direção. Emprestado pelo Athletico, Nicolas é o líder de assistência do clube gaúcho. Contudo, para ficar com o jogador em 2023, a equipe Tricolor precisará comprar o atleta junto ao Furacão.

No caso de Diego Souza a decisão é exclusiva do Grêmio. Artilheiro do clube, o jogador já anunciou que vai se aposentar caso o time não queira renovar. Contudo, se a decisão foi de renovar, Diego deve jogar mais uma temporada como profissional de futebol. Se ficar, Renato Gaúcho terá decisão direta na renovação ou não.

Nomes não voltam mais

Esses são os casos de Churin, Felipe Albuquerque, Rodrigues. Os atletas não terão mais seus vínculos ampliados com o Grêmio e inclusive já tem destinos traçados para temporada 2023.

Já nomes como Rodrigo Ferreira, que tem uma cláusula de compra, Biel, que tem passe fixado e Sarará que está emprestado do Avaí e pode voltar, serão reavaliados pelo Grêmio. Janderson que tem vínculo encerrado já tem sua saída anunciada.

Edilson, Kannemann e Elkeson

O trio tem situação que ainda precisa se avaliação. Kannemann passa por um processo de renovação que depende da eleição no Grêmio. Edilson já anunciou que gostaria de ficar. Já Elkeson ainda pensa em um retorno ao futebol chinês, mas uma permanência por mais 6 meses não está descartada.